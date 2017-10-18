Сайт под ключ (аренда авто)

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт19 заявок262 просмотра

Дизайн выбран и представлен в виде jpg (для понимания что к чему), логотипы изготовлены,

почти все наполнение для сайта готово (фотографии, png и т.п.)

Что нужно:

  • Грамотная мобильная версия сайта
  • Закрепленная верхняя панель, автоматическое переключающиеся фотографии
  • Автоматический пересчет цены автомобиля в аренду в зависимости от: а) количества дней аренды     б) месяца года.      в) категории автомобиля  г) + отдельный пересчет, с учетом %НДС
  • Оптимизировать размер фотографий, логотипов и т.п. для быстрого открытия сайта
  • Оптимизировать сайт под поисковые механизмы, для оптимального положения страницы в поиске
  • Грамотный переход с разных мест сайта на поиск автомобиля и дальнейшее его резервирование (различные виды схем перехода на страницу выбора дополнительных опций)
  • Дальнейшее продвижение сайта в поисковиках
  • Дополнительные разделы на сайте (с информацией о острове Корфу и тп)
  • множество деталей, что не описать в тексте
8 лет назад
romich2009
Роман 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров