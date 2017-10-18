Сделать сайт на друпале под ключ

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Закрыт9 заявок184 просмотра

Нужно сделать сайт на друпале под ключ. 

Стандартный информационный сайт. Пару меню, галерея. Друпал 7, html5, JavaScript, CSS3. Полный адаптив (дизайн есть). 

Более подробное ТЗ покажу только кандидатам.

DrupalHTMLJavaScript
8 лет назад
Sampras
43 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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