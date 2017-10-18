Сайт

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Закрыт18 заявок214 просмотров

Добрый день! Нужен сайт- интернет-журнал (книга). 

Далее также понадобится приложение на смартфонах. 

Длительное сотрудничество. 

Стоимость оговаривается. 

8 лет назад
FedorVP
Федор 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров