Сделать сайт адаптивным для мобильных

Асхат выполнил работу на 100% как и задумывалось. Сделал много разных вариаций страниц, оптимизировал их к мобильным. Переработал калькулятор, который можно динамически пополнять не зная программирования! Были созданы разные таблицы, для разных нужд, а так же калькулятор с гармошкой, обратную связь с уведомлениями. Самое интересное решение это вывод результатов в .pdf формате, мы рассчитывали на более короткий срок, но в результате, получилось отличное решение, что о сроках можно было не думать, что они немного затянулись! Есть еще список задач на будущее, мы обязательно посотрудничаем! Спасибо!