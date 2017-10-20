Сделать сайт адаптивным для мобильных

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Завершен4 заявки171 просмотр

Техническое задание  для сайта ООО "ДОМАШНИЙ ЭЛЕКТРИК", 01.07.2017г.

Общее:

  • Надо сделать все страницы которые я просил с двумя колонками, ширина 50% на 50%, за исключением страницы материала(статьи).
  • Должен быть единый сплошной черный фон для меню, для статей белый задний фон, текст растянут по ширине.
  • Шаблон сайта по адресу: домашний-электрик.рф  
    • все цвета на сайте 
      • только черные и красные,
      • фон текста белый,
      • также и фон меню сайта тоже чисто черный
    • Текст на странице - таким вот образом домашний-электрик.рф/1.html
    • Заголовки, только, красные цвет, не жирным шрифтом
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Остальное в ЛС

HTML
8 лет назад
ciletixaku
Евзуев 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

oscarhandsome
Асхат 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад
$300
30 дней
Асхат выполнил работу на 100% как и задумывалось. Сделал много разных вариаций страниц, оптимизировал их к мобильным. Переработал калькулятор, который можно динамически пополнять не зная программирования! Были созданы разные таблицы, для разных нужд, а так же калькулятор с гармошкой, обратную связь с уведомлениями. Самое интересное решение это вывод результатов в .pdf формате, мы рассчитывали на более короткий срок, но в результате, получилось отличное решение, что о сроках можно было не думать, что они немного затянулись! Есть еще список задач на будущее, мы обязательно посотрудничаем! Спасибо!
Спасибо Сергею за работу. Задач на самом деле было много, и каждый раз они были полностью рассписаны, и оплачены! Буду рад вновь посотрудничать!

Заявки фрилансеров

oscarhandsome
Асхат 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад