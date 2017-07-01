Добро пожаловать на мою страницу!
Что я предлагаю?
Дизайн сайтов:
- Дизайн главной от 300$ (есть команда)
- Дизайн внутренних страниц, индивидуально.
Тестирование:
- Под ключ
Front end работы:
- час работы 25$
- Javascript, jQuery, HTML 5 и CSS 3, Less, Sass, Styles, grunt, node.js
- Bootsrtap 3/4 / Skeleton
Back-end работы:
- час работы 35$
- MySQL, PHP5, XSLT, Ajax, Node.js
- Joomla, Wordpress, modx, opencart, drupal, UMI.CMS, 1c-битрикс
- Yii2, Symfony
Услуги:
- Разработка сайтов любой сложности
- Разработка сайтов под ключ
- Разработка и наполнение Интернет-магазина
- Техподдержка сайта
- Поддержка и доработка корпоративного портала
- Подготовка ТЗ
- Разработка мобильной версии сайта
Срочность
- за срочность 50% от бюджета проекта.
Порядок оплаты: 30/30/40 или поэтапная оплата.
- Форма оплаты: Сбербанк, ВТБ24, Альфа-банк, Райффазенбанк
Контакты:
- telegram: @tatarcheg
Программист. Веб-разработчик. Опыт работы с 2009 года. Позиционирую себя как Full stack разработчик.
Навыки: AS 3.0, Delphi, MySQL, Php, CSS3, LESS, SASS, HTML5, JavaScript, JQuery, Ajax, Фреймворки Bootstrap 3/4, Skeleton.
Опыт работы: Project manager, есть команда разработчиков.
Строго соблюдаю сроки проекта. Внимателен к пожеланиям заказчика. Требователен к себе. Не люблю халтурщиков. Выполняю свою работу качественно, творчески и с максимальной отдачей. Нацелен на долгосрочное сотрудничество.
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