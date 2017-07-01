oscarhandsome

Асхат oscarhandsome

 
34 годаРоссия/Санкт-Петербург
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Разрабатываю сайты

Добро пожаловать на мою страницу!

Что я предлагаю?

Дизайн сайтов:

- Дизайн главной от 300$ (есть команда)

- Дизайн внутренних страниц, индивидуально.

Тестирование:

- Под ключ

Front end работы:

- час работы 25$

- Javascript, jQuery, HTML 5 и CSS 3, Less, Sass, Styles, grunt, node.js

- Bootsrtap 3/4 / Skeleton

Back-end работы:

- час работы 35$

- MySQL, PHP5, XSLT, Ajax, Node.js

- Joomla, Wordpress, modx, opencart, drupal, UMI.CMS, 1c-битрикс

- Yii2, Symfony

Услуги:

- Разработка сайтов любой сложности

- Разработка сайтов под ключ

- Разработка и наполнение Интернет-магазина

- Техподдержка сайта

- Поддержка и доработка корпоративного портала

- Подготовка ТЗ

- Разработка мобильной версии сайта

Срочность

- за срочность 50% от бюджета проекта.

Порядок оплаты: 30/30/40 или поэтапная оплата.

- Форма оплаты: Сбербанк, ВТБ24, Альфа-банк, Райффазенбанк

Контакты:

http://elbargo.ru

[email protected]

- telegram: @tatarcheg

Программист. Веб-разработчик. Опыт работы с 2009 года. Позиционирую себя как Full stack разработчик. 

Навыки: AS 3.0, Delphi, MySQL, Php, CSS3, LESS, SASS, HTML5, JavaScript, JQuery, Ajax, Фреймворки Bootstrap 3/4, Skeleton.

Опыт работы: Project manager, есть команда разработчиков.

Строго соблюдаю сроки проекта. Внимателен к пожеланиям заказчика. Требователен к себе. Не люблю халтурщиков. Выполняю свою работу качественно, творчески и с максимальной отдачей. Нацелен на долгосрочное сотрудничество.

PHPJavascriptWordPressOpenCartMySQLДизайн сайтаHTMLCSSJoomlaBootstrapMODXDelphiDrupaljQueryAjaxБитриксYiiSASSSymfonyNode.jsНаполнение интернет магазинаUMI.CMS
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Портфолио
Показать больше работ
Отзывы заказчиков
anodin
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
$10
9 баллов
6 лет назад
Правки шаблона modx
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
ciletixaku
34 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$300
10 баллов
6 лет назад
Сделать сайт адаптивным для мобильных
Асхат выполнил работу на 100% как и задумывалось. Сделал много разных вариаций страниц, оптимизировал их к мобильным. Переработал калькулятор, который можно динамически пополнять не зная программирования! Были созданы разные таблицы, для разных нужд, а так же калькулятор с гармошкой, обратную связь с уведомлениями. Самое интересное решение это вывод результатов в .pdf формате, мы рассчитывали на более короткий срок, но в результате, получилось отличное решение, что о сроках можно было не думать, что они немного затянулись! Есть еще список задач на будущее, мы обязательно посотрудничаем! Спасибо!
Спасибо Сергею за работу. Задач на самом деле было много, и каждый раз они были полностью рассписаны, и оплачены! Буду рад вновь посотрудничать!
Ответный отзыв
HTML-верстка
1 отзыв
$10/час
от $25от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
1 отзыв
$15/час
от $150от 7 дней
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
$25/час
от $25от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
$60/час
от $1500от 60 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
$15/час
от $100от 1 дня
нет рейтинга