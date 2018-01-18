Вёрстка сайта по макетам PSD (скину в скайпе) и последующая натяжка на WordPress. Требования и условия: - Нужен опытный верстальщик и тот, кто разбирается в WordPress. - Выполнить проект качественно в срок ...
Правки шаблона modx
MODX Revolution 2.5.6-pl
Нужно поправить шаблон, а именно:
- добавить форму отправки запроса на страницы
- добавить допменю на страницу каталога
- поправить контакты
- поправить основное меню
Выбранный исполнитель
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