Как добавить HTML5 игру на сайт ?

Доброго времени суток!

Мы хотим добавить на наши сайты html5 игры, но незнаем как их скачать и загрузить на наш сайт. Пример html5 игры : http://igroutka.net/dlya-malchikov/zombi/19194-zombi-uvernutsya-ot-meteoritov.html

По всей видимости игра находится на их сервере, то есть игра загружена на сайт, а не взята с стороннего сайта : http://m.igroutka.net/games/10kik/igra-zombi-uvernutsya/

Кто может помочь?