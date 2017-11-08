Нужно доверстать 1 блок графика и адаптировать готовую верстку 1. Адаптировать нужно идеально адаптивного макета нету самому нужно оформить. 2. Нужен человек который в себе уверен что сможет доверстать блок графики ...
Как добавить HTML5 игру на сайт ?
Доброго времени суток!
Мы хотим добавить на наши сайты html5 игры, но незнаем как их скачать и загрузить на наш сайт. Пример html5 игры : http://igroutka.net/dlya-malchikov/zombi/19194-zombi-uvernutsya-ot-meteoritov.html
По всей видимости игра находится на их сервере, то есть игра загружена на сайт, а не взята с стороннего сайта : http://m.igroutka.net/games/10kik/igra-zombi-uvernutsya/
Кто может помочь?
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