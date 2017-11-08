Есть мультилендинг на php. Масштабирование работает везде, кроме планшетов в вертикальном положении. На них часть верстки (разделов лендинга) не масштабируется и выравнивается по левому краю, нужно найти ошибку в css и исправить ее. Соответственно ...
Верстка вордпрес + подключение модулей поиска
Доработка сайта вордпрес:
1) адаптивная верстка сайта на вордпрес по готовому шаблону + мобильная версия.
2) подключение модулей поиска
Скрипты и документация для подключения модулей – есть
Семантическое ядро – тоже.
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