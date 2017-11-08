Переверстать страницы

Здравствуйте!

Есть 5 сверстанных однотипных страниц с модальными окнами. Они сделаны криво в том смысле, что есть ошибки в верстке, много избыточного кода в css и js, который совсем не нужен, структура блоков местами сделана через одно место. Мобильная версия сверстана на 80%. В общем, все выглядит так, как должно, но сделано плохо. Нужно это либо поправить, либо переверстать с 0 с полным сохранением того, как это сейчас работает и несколькими правками, в т.ч. доделать моб. версию.