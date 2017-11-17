Всем привет, необходимо внести корректировки в верстку страниц на Open Cart 1.5. а также настроить категории
Верстка декстопной и мобильной верси для сайта.
Надо сверстать мобильную и десктопную версию сайта.
При верстке, желательно использовать препроцессоры типа less или compass.
Верстку надо будет пушить на гит.
Макеты скидаю кандидатам скиллы которых меня заинтересовали.
При добавлении вашей заявки, пожалуйста скидайте код вашей верстки, с ссылкой на какой нибудь репозиторий.
Выбранный исполнитель
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