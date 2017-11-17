Верстка декстопной и мобильной верси для сайта.

$170
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен22 заявки349 просмотров

Надо сверстать мобильную и десктопную версию сайта.

При верстке, желательно использовать препроцессоры типа less или compass.

Верстку надо будет пушить на гит.

Макеты скидаю кандидатам скиллы которых меня заинтересовали.

При добавлении вашей заявки, пожалуйста скидайте код вашей верстки, с ссылкой на какой нибудь репозиторий. 

8 лет назад
Kol9dyn
31 год
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

maxim_VV
Максим 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
9 дней назад
8 лет назад
$170
7 дней
Професионал - єтим все сказано. Максим отлично знает и делает свою работу. Все было сделано в срок. Верстка сделана без ошибок. Рекомендую!
Постановка задачи правильная, оплата без задержек. Николай добросовестный и порядочный заказчик. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

maxim_VV
Максим 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
9 дней назад
8 лет назад