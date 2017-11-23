Нужно сверстать такой блок http://joxi.ru/ZrJKNyF10kgWmj
Перенос восстановленного сайта из веб архива на Wordpress
Необходимо ГРАМОТНО перенести html сайт восстановленный из веб архива на Wordpress с сохранением структуры, шаблона и ссылок. На сайте 300 страниц koktelclub.ru
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