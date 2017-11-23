Перенос восстановленного сайта из веб архива на Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок210 просмотров

Необходимо ГРАМОТНО перенести html сайт восстановленный из веб архива на Wordpress с сохранением структуры, шаблона и ссылок. На сайте 300 страниц koktelclub.ru

HTMLWordPress
8 лет назад
nik82
45 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

bashkir86_del
Руслан 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
68 отзывов
8 лет назад
$80
3 дня
Отличная работа, быстро и грамотно!
Рекомендую!

Заявки фрилансеров

bashkir86_del
Руслан 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
68 отзывов
8 лет назад

  • Похожие заказы

  • Верстка сайта и разработка функционала серверной части(PHP/Python, JS)

    Требуется верстка сайта согласно дизайна и разработка функционала серверной части (PHP/Python, JavaScript). Дизайн сайта уже разработан.   Это будет информационныйсайт для мобильного мессенджера. Сайт должен содержать админку, с помощью которой можно ...

    JavaScriptPHPPython
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Добавить в 60 html документах правку

    Добрый день! Для писем с сайта необходимо добавить строку отписаться как на этом скриншоте http://joxi.ru/12M7BxRiMJJoxr Есть 60 писем. В конце письма необходимо добавить пару строк как на скриншоте для возможности ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Верстка на Bootstrap 4 двух страницы сайта

    Время на заказ - 72 часа.Адаптивная верска (на ваше усмотрение).Анимация также на ваше усмотрение.Обязательны hover-эффекты.Макет в .psd форматеРаботаем через Telegram-messengerОплата строго через QiwiПредлагайте ваши цены

    Bootstrap
    HTML-верстка18 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Помощник html-верстальщика

    Добрый день.   Наш верстальщик не успевает с большим количеством задач и ему нужен помощник с перспективой обучения и дальнейшей работы над отдельными проектами. Идеально подойдет кандидат, который хочет набраться опыта работы над ...

    HTMLWordPress
    HTML-верстка50 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Верстка и натяжка лендинга на Wordpress

    Здравствуйте. Требуется адаптивная верстка и натяжка макета лендинга на Wordpress. Скриншот в приложении. Для фильтра допускается применить любой jquery-плагин. Обязательно прикрепляйте примеры своих работ (лендингов) на вордпресс, указывайте срок/стоимость и оставляйте скайп. Спасибо.

    jQueryWordPress
    HTML-верстка17 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Верстка лендинга

    Необходимо сверстать лендинг. Кол-во блоков около 7 Сам псд расшарю через avocode Поэтому, будет плюсом опыт работы с Avocode

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Верстка макета

    Добрый день. Требуется верстальщик для разовой работы над макетом проекта. Обязательно: проекты с адаптивной версткой, чистый код, опыт более 2 лет.

    HTML-верстка30 заявок
    Закрыт
    7 лет назад