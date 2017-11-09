Верстка лендинга

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  2. HTML-верстка
Завершен23 заявки274 просмотра

Необходимо сверстать лендинг. Кол-во блоков около 7

Сам псд расшарю через avocode

Поэтому, будет плюсом опыт работы с Avocode

8 лет назад
guest_15099656563905
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

v_krasnoselska
Лера 
31 год
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
6 отзывов(-2)
8 лет назад
$10
3 дня
Всё хорошо. Верстка адаптивная, никаких сдвигов, ничего не съехало. Однозначно рекомендую Спасибо!!
Хороший заказчик. Заданием поставлено правильно и без больших правок

Заявки фрилансеров

v_krasnoselska
Лера 
31 год
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
6 отзывов(-2)
8 лет назад

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