Верстка лендинга

Верстка должна быть выполнена с использованием css-препроцессоров (sass, less) При верстке допускается использование библиотеки jQuery и библиотек, работающих на jquery. Необходимо сделать валидацию формы на стороне клиента. Страница должна адекватно отображаться на всех разрешениях от 1920px до 320px. Верстка ...