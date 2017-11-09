Добрый день. Требуется верстальщик для разовой работы над макетом проекта. Обязательно: проекты с адаптивной версткой, чистый код, опыт более 2 лет.
Верстка лендинга
Необходимо сверстать лендинг. Кол-во блоков около 7
Сам псд расшарю через avocode
Поэтому, будет плюсом опыт работы с Avocode
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