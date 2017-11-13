Подпись в почте

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок180 просмотров

Создать подпись в почте в HTML формате.

HTML
8 лет назад
pds7
41 год
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

yuriy_serba
Юрий Серба 
49 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$5
1 день
Быстро понял ТЗ. Выполнено в срок и качественно.
Было приятно работать. Все было выполнено как было договорено.

Заявки фрилансеров

yuriy_serba
Юрий Серба 
49 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад

  • Похожие заказы

  • Верстальщик

    Требуется верстальщик с большим опытом работы в проектах Около 15-20 страниц требуется сверстать с адаптивной версткой Примеры работ обязательны.  Подробности в переписке.

    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработать парсер фейсбук

    Есть готовый парсер лайков и комментариев для фейсбук. Работает через АПИ. Нужно его доработать, добавить возможность сортировки содержимого по дням, ускорить работу и добавить возможность присваивать теги спаршенным аккаунтам

    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Фронтенд-разработчик на доработку сайта интернет-магазина

    Коротко о проекте: интернет-магазин электроники. Главная, каталог, страница товара, корзина, некоторые текстовые страницы.  Необходим специалист со следующими познаниями на навыками:  - Опыт верстки более 3 лет  - HTML5 + CSS3  ...

    AngularBootstrapCSSGitHTML
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Редизайн меню, футер и каталога в сайдбаре (Wordpress)

    $7

    Здравствуйте   Требуется делать изменить дизайн, форму и функциональности меню, футера и каталога в левом сайдбаре.   P.s. огромное пожелание:  без каких либо готовых программ и плагин.    Срок: 1 день   Бюджет – небольшой, ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Верстка сайта на Modx EVO

    $55

    Необходимо сверстать сайт на MOdx EVO, по приведнному шаблону, сроки обсуждаемы, макет прилагаю,   на странице два слайдера – основной банер, и внизу с преподавателями(фото перемещаются однавременно с текстом над фото преподавателя),где добро пожаловать – ...

    MODX
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Адаптивная верстка макетов

    Верстка должна быть выполнена с использованием css-препроцессоров (sass, less) При верстке допускается использование библиотеки jQuery и библиотек, работающих на jquery. Необходимо сделать валидацию формы на стороне клиента. Страница должна адекватно отображаться на всех разрешениях от 1920px до 320px. Верстка ...

    CSSjQuerySASSGulp
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Сделать рассылку по базе емейл

    Добрый день, необходимо подготовить базу астраханских банкетных залов и отдельно компаний, у которых больше 10 сотрудников.  Сделать 2 рассылки по этим базам. Пишите срок и стоимость.  Макет письма есть в HTML. ...

    HTML
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Верстка лендинга жилого комплекса.

    Добрый день.   Верстка лендинга жилого комплекса.   Адаптивность/резина. На всех ширинах вплоть до 320px верстка не должна "ползти" и не должно быть горизонтальной прокрутки.   PixelPerfect не требуется, но максимально приближенно к макету.  ...

    Bootstrap
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад