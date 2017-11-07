Верстка сайта на Modx EVO

$55
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен2 заявки148 просмотров

Необходимо сверстать сайт на MOdx EVO, по приведнному шаблону, сроки обсуждаемы, макет прилагаю,  

на странице два слайдера – основной банер, и внизу с преподавателями(фото перемещаются однавременно с текстом над фото преподавателя),где добро пожаловать – фото девочки появляется при прокрутке странички вниз, 

отдельные страницы: 

- галерея, из нее формируются фото на главную в случайном порядке, 

- отдельная страничка под каждого преподавателя, которые на главной странице, 

- отдельные  странички по каждой программе 

- страница для контактов 

Макет в PSD скину исполнителю. 

Сроки оговариваемы,

возможно последующее регулярное сотрудничество, при должном отношении...

MODX
8 лет назад
klen124
35 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

ccista
Сергей 
42 года
12 лет в сервисе
Был
2 часа назад
8 лет назад
$30
3 дня
Крайне комфортно работать, высокая скорость выполнения заказа без потери качества, качественная обратная связь на всем этапе выполнения проекта. Настойчиво рекомендую.
Все отлично. Оплата вовремя и без проблем. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

ccista
Сергей 
42 года
12 лет в сервисе
Был
2 часа назад
8 лет назад

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