Есть сайт на codeigniter - ссылка на сайт u.to/TotSEA . В целом уже работающий сайт. Предыдущий исполнитель пропал, не доделав некоторые функции. На данный момент нужно: Довести до ума, или сделать по новой систему комментариев. ...
Верстка сайта на Modx EVO
Необходимо сверстать сайт на MOdx EVO, по приведнному шаблону, сроки обсуждаемы, макет прилагаю,
на странице два слайдера – основной банер, и внизу с преподавателями(фото перемещаются однавременно с текстом над фото преподавателя),где добро пожаловать – фото девочки появляется при прокрутке странички вниз,
отдельные страницы:
- галерея, из нее формируются фото на главную в случайном порядке,
- отдельная страничка под каждого преподавателя, которые на главной странице,
- отдельные странички по каждой программе
- страница для контактов
Макет в PSD скину исполнителю.
Сроки оговариваемы,
возможно последующее регулярное сотрудничество, при должном отношении...
Выбранный исполнитель
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