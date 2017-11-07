Верстка сайта на Modx EVO

Необходимо сверстать сайт на MOdx EVO, по приведнному шаблону, сроки обсуждаемы, макет прилагаю,

на странице два слайдера – основной банер, и внизу с преподавателями(фото перемещаются однавременно с текстом над фото преподавателя),где добро пожаловать – фото девочки появляется при прокрутке странички вниз,

отдельные страницы:

- галерея, из нее формируются фото на главную в случайном порядке,

- отдельная страничка под каждого преподавателя, которые на главной странице,

- отдельные странички по каждой программе

- страница для контактов

Макет в PSD скину исполнителю.

Сроки оговариваемы,

возможно последующее регулярное сотрудничество, при должном отношении...