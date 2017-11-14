Адаптивная верстка макетов

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен22 заявки431 просмотр

Верстка должна быть выполнена с использованием css-препроцессоров (sass, less) При верстке допускается использование библиотеки jQuery и библиотек, работающих на jquery. Необходимо сделать валидацию формы на стороне клиента. Страница должна адекватно отображаться на всех разрешениях от 1920px до 320px. Верстка должна адекватно смотреться в браузерах последних версий: Google Chrome, Firefox, Opera, Safari, на Iphone Проект должен быть выполнен с использованием сборщика (gulp, grunt) Верстка должна быть выполнена в соответствии с макетом (шрифты, отступы, размеры), но не обязана быть pixel perfect.

CSSjQuerySASSGulp
8 лет назад
guest_15098856595074
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

freelanseeer_ua
Александр 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
5 дней назад
8 лет назад
$120
7 дней
Все сделано в срок. Правки внесены оперативно. Рекомендую.
Все ок. Четкое тз и моментальная оплата.

Заявки фрилансеров

freelanseeer_ua
Александр 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
5 дней назад
8 лет назад

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