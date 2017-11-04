Есть сайт, выполнен на WordPress, около 5 страниц. Необходимо перенести с Visual Composer на Advanced Custom Fields, без потери адаптивности
Адаптивная верстка сайта. СРОЧНО
Здравствуйте, коллеги! Нужно сверстать адаптивный сайт, состоящий из 3 страниц. Укажите, пожалуйста, стоимость.
Макет прикреляю.
Заявки фрилансеров
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