Адаптивная верстка сайта. СРОЧНО

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт55 заявок611 просмотров

Здравствуйте, коллеги! Нужно сверстать адаптивный сайт, состоящий из 3 страниц. Укажите, пожалуйста, стоимость. 

Макет прикреляю.

8 лет назад
guest_15098262592062
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров