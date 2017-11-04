Codeigniter - доделать несколько функций сайта.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт7 заявок256 просмотров

Есть сайт на codeigniter - ссылка на сайт u.to/TotSEA . В целом уже работающий сайт. Предыдущий исполнитель пропал, не доделав некоторые функции.

На данный момент нужно: 

  • Довести до ума, или сделать по новой систему комментариев.

    комментарии должны быть модерируемые (премодерация), с рекапчей, с возможностью ответов на комментарии, индексируемые для поисковых систем.

  • Допилить систему подразделов. 

    • Сейчас есть Раздел -> Подраздел. Нужно сделать чтобы у подразделов можно было сделать еще свои дополнительные подразделы.

  • Сделать систему рейтинга (оценки материала).

CodeIgniter
8 лет назад
sliak
50 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

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