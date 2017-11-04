Сверстать письмо для рассылки на основе PSD макета

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт24 заявки309 просмотров

Добрый день, для рассылки требуется сверстать письмо на основании псд макета.

Картинку прикрепляю.

Пишите срок и цену.

Спасибо, буду рад каждой заявке.

8 лет назад
evgenyevteev
Евгений 
33 года
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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