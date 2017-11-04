Есть сайт на codeigniter - ссылка на сайт u.to/TotSEA . В целом уже работающий сайт. Предыдущий исполнитель пропал, не доделав некоторые функции. На данный момент нужно: Довести до ума, или сделать по новой систему комментариев. ...
Сверстать письмо для рассылки на основе PSD макета
Добрый день, для рассылки требуется сверстать письмо на основании псд макета.
Картинку прикрепляю.
Пишите срок и цену.
Спасибо, буду рад каждой заявке.
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