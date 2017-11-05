HTML-верстка 10 страниц корпоративного сайта

$350
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт61 заявка595 просмотров

Всем привет!

Задача:

– сверстать 10 страниц

– адаптив 320-1280

– все скрипты  (слайдеры и прочее)

Что имеем:

– макеты для ПК

– макеты для смартфонов

– psd

Требования:

– 10 дн

– проверка через валидаторы

– обязательная проверка через сервис www.iloveadaptive.ru﻿

Условия:

– 20 000 руб

– если ложимся в срок, то + 7 000 руб. 

– макеты после отклика

HTML
8 лет назад
thebestpavel
37 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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