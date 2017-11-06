Создать подпись в почте в HTML формате.
Верстка макета
Добрый день.
Требуется верстальщик для разовой работы над макетом проекта.
Обязательно: проекты с адаптивной версткой, чистый код, опыт более 2 лет.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
Требуется верстальщик с большим опытом работы в проектах Около 15-20 страниц требуется сверстать с адаптивной версткой Примеры работ обязательны. Подробности в переписке.HTML-верстканет заявокЗакрыт7 лет назад
Есть готовый парсер лайков и комментариев для фейсбук. Работает через АПИ. Нужно его доработать, добавить возможность сортировки содержимого по дням, ускорить работу и добавить возможность присваивать теги спаршенным аккаунтамHTML-верстканет заявокЗакрыт7 лет назад
Коротко о проекте: интернет-магазин электроники. Главная, каталог, страница товара, корзина, некоторые текстовые страницы. Необходим специалист со следующими познаниями на навыками: - Опыт верстки более 3 лет - HTML5 + CSS3 ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть макет мобильной версии, нужно его сверстать.Завершен8 лет назад
- $350
Всем привет! Задача: – сверстать 10 страниц – адаптив 320-1280 – все скрипты (слайдеры и прочее) Что имеем: – макеты для ПК – макеты для смартфонов ...HTML-верстка61 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $7
Здравствуйте Требуется делать изменить дизайн, форму и функциональности меню, футера и каталога в левом сайдбаре. P.s. огромное пожелание: без каких либо готовых программ и плагин. Срок: 1 день Бюджет – небольшой, ...Завершен8 лет назад
- $55
Необходимо сверстать сайт на MOdx EVO, по приведнному шаблону, сроки обсуждаемы, макет прилагаю, на странице два слайдера – основной банер, и внизу с преподавателями(фото перемещаются однавременно с текстом над фото преподавателя),где добро пожаловать – ...Завершен8 лет назад
Верстка должна быть выполнена с использованием css-препроцессоров (sass, less) При верстке допускается использование библиотеки jQuery и библиотек, работающих на jquery. Необходимо сделать валидацию формы на стороне клиента. Страница должна адекватно отображаться на всех разрешениях от 1920px до 320px. Верстка ...Завершен7 лет назад
Добрый день. Верстка лендинга жилого комплекса. Адаптивность/резина. На всех ширинах вплоть до 320px верстка не должна "ползти" и не должно быть горизонтальной прокрутки. PixelPerfect не требуется, но максимально приближенно к макету. ...Завершен7 лет назад