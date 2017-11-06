Помощник html-верстальщика

Добрый день.

Наш верстальщик не успевает с большим количеством задач и ему нужен помощник с перспективой обучения и дальнейшей работы над отдельными проектами. Идеально подойдет кандидат, который хочет набраться опыта работы над реальными проектами под обучением опытного специалиста.

Что предстоит делать:

- внесение правок в уже готовую верстку

- верстка отдельных блоков сайтов посадочных страниц

- добавление адаптива к блокам по аналогии с остальными

опыт работы с WP или желание научиться будут плюсом

Если вам это интересно, напишите ваш опыт работы, пару слов о себе и почему вы хотите стать крутым верстальщиком. В ответ на такое сообщение я пришлю первое задание для оценки по времени и стоимости.