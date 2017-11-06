Здравствуйте. Требуется адаптивная верстка и натяжка макета лендинга на Wordpress. Скриншот в приложении. Для фильтра допускается применить любой jquery-плагин. Обязательно прикрепляйте примеры своих работ (лендингов) на вордпресс, указывайте срок/стоимость и оставляйте скайп. Спасибо.
Помощник html-верстальщика
Добрый день.
Наш верстальщик не успевает с большим количеством задач и ему нужен помощник с перспективой обучения и дальнейшей работы над отдельными проектами. Идеально подойдет кандидат, который хочет набраться опыта работы над реальными проектами под обучением опытного специалиста.
Что предстоит делать:
- внесение правок в уже готовую верстку
- верстка отдельных блоков сайтов посадочных страниц
- добавление адаптива к блокам по аналогии с остальными
опыт работы с WP или желание научиться будут плюсом
Если вам это интересно, напишите ваш опыт работы, пару слов о себе и почему вы хотите стать крутым верстальщиком. В ответ на такое сообщение я пришлю первое задание для оценки по времени и стоимости.
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