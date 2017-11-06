Всем привет нужно сделать слайдер. http://joxi.ru/YmE58DuZaGPDm6
Верстка сайта и разработка функционала серверной части(PHP/Python, JS)
Требуется верстка сайта согласно дизайна и разработка функционала серверной части (PHP/Python, JavaScript). Дизайн сайта уже разработан.
Это будет информационныйсайт для мобильного мессенджера. Сайт должен содержать админку, с помощью
которой можно будет наполнять контентом или изменять контент определенных
разделов.
Подробнее описано в ТЗ.
Заявки фрилансеров
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