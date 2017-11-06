Верстка сайта и разработка функционала серверной части(PHP/Python, JS)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт7 заявок218 просмотров

Требуется верстка сайта согласно дизайна и разработка функционала серверной части (PHP/Python, JavaScript). Дизайн сайта уже разработан.

 

Это будет информационныйсайт для мобильного мессенджера. Сайт должен содержать админку, с помощью

которой можно будет наполнять контентом или изменять контент определенных

разделов. 

Подробнее описано в ТЗ.  

JavaScriptPHPPython
8 лет назад
Infonode
Лера 
37 лет
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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