Добрый день! Для писем с сайта необходимо добавить строку отписаться как на этом скриншоте http://joxi.ru/12M7BxRiMJJoxr Есть 60 писем. В конце письма необходимо добавить пару строк как на скриншоте для возможности ...
Нужно сделать слайдер
Всем привет нужно сделать слайдер.
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