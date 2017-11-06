Добавить в 60 html документах правку

Добрый день!

Для писем с сайта необходимо добавить строку отписаться как на этом скриншоте

http://joxi.ru/12M7BxRiMJJoxr

Есть 60 писем. В конце письма необходимо добавить пару строк как на скриншоте для возможности отписаться от рассылки.

Срок - сегодня нужно сделать

Оплата - договорная (вебмани)