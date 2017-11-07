Html баннер с анимацией для мобильных. Анимация когда трясешь девайс

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка207 просмотров

Html баннер с анимацией для мобильных. Анимация активизуется когда трясешь девайс 

Вот ссылка с примером

https://sandbox.admixer.net/preview?item=24e13ac1-5eb8-450f-aacc-a11a6a03a411&ph=mobile_top_center&itemId=61

HTML
8 лет назад
igor_nazarenko
Петя 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров