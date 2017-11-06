Требуется верстка и натяжка на Joomla ( 3.6.4 )

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт10 заявок295 просмотров

Есть действующий сайт-визитка на Joomla. Шаблон из стандартных покупных, ничего необычного. Сам сайт на 10 страниц.

 Задача - сверстать по эскизам новые типы страниц и натянуть их на CMS.

 

 Что это за страницы ? 

 - страница вывода последних новостей

 - общая страница для галерее

 - отдельная страница для подпапки галереи.

 - страница выбора корпуса для проживания

 - страница для типа номера.

 

Т.е. для каждой этой страницы есть эскиз ( не PSD макет ! ). На каждом эскизе детально отображено, что и как должно быть расположено. 

Сам сайт готов показать в ЛС. 

Желательно указывайте примерный бюджет, сроки и Skype для связи ( если есть).

Joomla
8 лет назад
Y-post
31 год
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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