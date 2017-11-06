Требуется верстка и натяжка на Joomla ( 3.6.4 )

Есть действующий сайт-визитка на Joomla. Шаблон из стандартных покупных, ничего необычного. Сам сайт на 10 страниц.

Задача - сверстать по эскизам новые типы страниц и натянуть их на CMS.

Что это за страницы ?

- страница вывода последних новостей

- общая страница для галерее

- отдельная страница для подпапки галереи.

- страница выбора корпуса для проживания

- страница для типа номера.

Т.е. для каждой этой страницы есть эскиз ( не PSD макет ! ). На каждом эскизе детально отображено, что и как должно быть расположено.

Сам сайт готов показать в ЛС.

Желательно указывайте примерный бюджет, сроки и Skype для связи ( если есть).