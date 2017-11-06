1. Исправить: в Mozilla Некорректно отображается строка «Поиск»Некоректно отображаются «Хлебные крошки»Некоректно работает кнопка «Показать больше» (показывает только следующую карточку вместо всех карточек)2. Приходит пустое письмо на заявку непосредственно самому клиенту 3. Стоит ...
Необходимо сверстать письмо
Добрый день!
Для сервиса имейл рассылок необходимо сверстать письмо.
Скроки - сегодня
Оплата - договорная
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