Есть действующий сайт-визитка на Joomla. Шаблон из стандартных покупных, ничего необычного. Сам сайт на 10 страниц. Задача - сверстать по эскизам новые типы страниц и натянуть их на CMS. Что это ...
Сверстать и настроить сайт на opencart 1.5
Всем привет, необходимо внести корректировки в верстку страниц на Open Cart 1.5.
а также настроить категории
Заявки фрилансеров
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