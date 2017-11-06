Сверстать и настроить сайт на opencart 1.5

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт12 заявок429 просмотров

Всем привет, необходимо внести корректировки в верстку страниц на Open Cart 1.5.

а также настроить категории

Opencart
7 лет назад
abm
38 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров