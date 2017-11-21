Сверстать по psd-макетам и посадить на wordpress-сайт

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен20 заявок286 просмотров

Приветствую!

Имеются готовые макеты в PSD для различных страниц сайта в Десктоп и Мобильной версии.

Необходимо по ним сверстать адаптивные шаблоны страниц и посадить на сайт Wordpress

По-сути выйдет готовая тема для WordPress со своими шаблонами страниц.

Необходимые знания: WordPress, HTML, CSS, JS, PHP.

Рабочую коммуникацию ведем исключительно через Телеграм (просьба оставлять свои контактные данные в комментариях).

Оплата: как на прямую (вм/яд/киви/карта), так и по безопасной сделке, возможна предоплата. 

Стоимость и сроки будем обсуждать с конкретным исполнителем. 

CSSHTMLJavaScriptPHPWordPress
8 лет назад
oksanamerkulova
Оксана 
44 года
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

kaktus_dm
Дмитрий 
33 года
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$250
7 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

kaktus_dm
Дмитрий 
33 года
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад