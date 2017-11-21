Сверстать по psd-макетам и посадить на wordpress-сайт

Приветствую!

Имеются готовые макеты в PSD для различных страниц сайта в Десктоп и Мобильной версии.

Необходимо по ним сверстать адаптивные шаблоны страниц и посадить на сайт Wordpress.

По-сути выйдет готовая тема для WordPress со своими шаблонами страниц.

Необходимые знания: WordPress, HTML, CSS, JS, PHP.

Рабочую коммуникацию ведем исключительно через Телеграм (просьба оставлять свои контактные данные в комментариях).

Оплата: как на прямую (вм/яд/киви/карта), так и по безопасной сделке, возможна предоплата.

Стоимость и сроки будем обсуждать с конкретным исполнителем.