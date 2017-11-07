Разработка landing page

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт48 заявок357 просмотров

Требуется создание Landing Page Технические требования вышлем на почтовый ящик.  Есть *.psd макет.

8 лет назад
BreakUp
29 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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