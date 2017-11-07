Всем привет, необходимо внести корректировки в верстку страниц на Open Cart 1.5. а также настроить категории
Разработка landing page
Требуется создание Landing Page Технические требования вышлем на почтовый ящик. Есть *.psd макет.
Заявки фрилансеров
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