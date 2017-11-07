Сверстать лендинг

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт10 заявок317 просмотров

Добрый день!

Необходимо сверстать ленгдинг

https://www.dropbox.com/sh/21yrd57opnoeojx/AAB3tOqqEXu1_lonphcITKsaa?dl=0

пишите цену за работу

Сроки - На сегодня

Оплата - договорная. солидная

БОНУС - мега отзыв

8 лет назад
vladymir777
Володимир 
41 год
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
166 отзывов(-4)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров