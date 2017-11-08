сайт http://2.mixshop5.ru/ 1. Смотри скрин. Это одна фотография. При нажатии открывается отдельное окно с 1 фото. Нужно чтобы было три фото и их можно было просматривать в отдельном окне как слайдшоу. ...
Верстка сайта
Здравствуйте,
нужно сделать адаптивную верстку нескольких страниц сайта
с эффектами паралкса, анимации, видео и с соблюдением кроссбраузерности.
нужен верстальщик с реальным опытом реализации подобных задач.
примеры ваших работ?
Пишите, готов к плодотворному сотрудничество.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка12 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужна верстка адаптивная срочно 1) Не меньше 20 отзывов оставляйте заявки. 2) максимально чистый понятный код. 3) Скрин покажу при личном общении оставляйте скайпHTML-верстка21 заявкаЗакрыт8 лет назад
Всем привет, Работа psd to html (Bootstrap 4, sass). Перспектива дальнейшого сотрудничества. Оплата фиксированная, приват-24. Присылайте ОДНУ ссылку на вашу лучшую работу psd to html. Макеты и информация кандидатам. Спасибо!HTML-верстка29 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день, уважаемые специалисты. Для интернет магазина по продаже оборудования необходим универсальный шаблон для эмейл рассылок. Отправляем не больше 10 товаров, шаблон не большой. Сейчас используем Sendpulse. ...Завершен7 лет назад
Добрый день, За основу взят уже готовый шаблон http://kia-finance.ru/, нужно его дополнить/переделать нужные элементы. Натяжка/программирование не требуется. Нужна (ДО)вёрстка под битрикс + адаптив. Если удастся использовать имеющиеся стили kia-finance.ru, сэкономив ...Завершен7 лет назад
Требуется создание Landing Page Технические требования вышлем на почтовый ящик. Есть *.psd макет.HTML-верстка48 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день! Необходимо сверстать ленгдинг https://www.dropbox.com/sh/21yrd57opnoeojx/AAB3tOqqEXu1_lonphcITKsaa?dl=0 пишите цену за работу Сроки - На сегодня Оплата - договорная. солидная БОНУС - мега отзывHTML-верстка10 заявокЗакрыт7 лет назад
Приветствую! Имеются готовые макеты в PSD для различных страниц сайта в Десктоп и Мобильной версии. Необходимо по ним сверстать адаптивные шаблоны страниц и посадить на сайт Wordpress. По-сути выйдет готовая тема для WordPress ...Завершен7 лет назад
- $170
Надо сверстать мобильную и десктопную версию сайта. При верстке, желательно использовать препроцессоры типа less или compass. Верстку надо будет пушить на гит. Макеты скидаю кандидатам скиллы которых меня заинтересовали. ...Завершен8 лет назад
Html баннер с анимацией для мобильных. Анимация активизуется когда трясешь девайс Вот ссылка с примером https://sandbox.admixer.net/preview?item=24e13ac1-5eb8-450f-aacc-a11a6a03a411&ph=mobile_top_center&itemId=61HTML-верстка1 заявкаЗакрыт7 лет назад