Вёрстка шаблона двух страниц под битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки191 просмотр

Добрый день,

За основу взят уже готовый шаблон http://kia-finance.ru/, нужно его дополнить/переделать нужные элементы. Натяжка/программирование не требуется.

Нужна (ДО)вёрстка под битрикс + адаптив. Если удастся использовать имеющиеся стили kia-finance.ru, сэкономив время/деньги будет круто!

Адаптив - полностью аналогично kia-finance.ru

0) Сделать главную страницу 0.jpg

1) Нужно переделать внутреннюю страницу 1.jpg

2) Кредитный калькулятор внутр. страницы 2.jpg

3) Футер внутр. останется аналогичным http://kia-finance.ru/

Спасибо за адекватные цены и сроки!

8 лет назад
ea1thy
40 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Creator_site
Николай 
42 года
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$170
5 дней
Отличный специалист и отзывчивый человек! Спасибо тебе огромное. Извини за косяки с нашей стороны.
Мне понравилось работать с Алексеем, были небольшие организационные моменты, но они ни каким образом не повлияли на результат и оплату. Искренне надеюсь на повторное сотрудничество!

Заявки фрилансеров

Creator_site
Николай 
42 года
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад

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