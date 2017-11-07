Подправить лендинг

сайт http://2.mixshop5.ru/

1. Смотри скрин. Это одна фотография. При нажатии открывается отдельное окно с 1 фото.

Нужно чтобы было три фото и их можно было просматривать в отдельном окне

как слайдшоу. т.е. чтобы дополнительные фотографии справа от основной были именно дополнительными, а не одной фотографией с основной.

2. По формам заявок.

Сделать формы рабочими(не отправляют письмо на емайл).

Сделать обязательными для заполнения имя и номер телефона.

Номер телефона вида +375(**)***-**-**

Также при заказе, чтобы отправлялись все выбранные поля, указано на скрине.

3. Сделать сайт адаптивным. Под мобильные устройства.