Сверстать шаблон для email рассылок

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки218 просмотров

Добрый день, уважаемые специалисты.

Для интернет магазина по продаже оборудования необходим универсальный шаблон  для эмейл рассылок.

Отправляем не больше 10 товаров, шаблон не большой. Сейчас используем Sendpulse.

Необходимо сделать код переносимым, что бы не зависимо от выбранного сервиса, его код мог быть загружен и готов к работе.

Примеры магазинов, рассылки и шаблоны  которых нам нравятся:

Розетка , rozetka.ua

Букзон , bookzone.com.ua

Буква , bukva.ua

Букля , booklya.ua

Ваши ценовые предложения в зависимости от результат прописывайте в комментариях к задаче.

8 лет назад
ar2r92
Артур 
33 года
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

ababiy
51 год
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад
$20
2 дня
Отличный человек и специалист, работу выполнил оперативно, подготовил два варианта шаблона в виду того, что мы и сами не знали какой нам нужен = ) . Спасибо за сотрудничество, что вытерпели нас и довели до конца. Наши рекомендации.
Немного затянулся проект в силу форс-мажорных причин, но в конце концов задача сформирована,работа выполнена, заказчик получил несколько вариантов шаблона. Спасибо за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

ababiy
51 год
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад

  • Похожие заказы

  • Вёрстка шаблона двух страниц под битрикс

    Добрый день, За основу взят уже готовый шаблон http://kia-finance.ru/, нужно его дополнить/переделать нужные элементы. Натяжка/программирование не требуется. Нужна (ДО)вёрстка под битрикс + адаптив. Если удастся использовать имеющиеся стили kia-finance.ru, сэкономив ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Разработка landing page

    Требуется создание Landing Page Технические требования вышлем на почтовый ящик.  Есть *.psd макет.

    HTML-верстка48 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сверстать лендинг

    Добрый день! Необходимо сверстать ленгдинг https://www.dropbox.com/sh/21yrd57opnoeojx/AAB3tOqqEXu1_lonphcITKsaa?dl=0 пишите цену за работу Сроки - На сегодня Оплата - договорная. солидная БОНУС - мега отзыв

    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сверстать по psd-макетам и посадить на wordpress-сайт

    Приветствую! Имеются готовые макеты в PSD для различных страниц сайта в Десктоп и Мобильной версии. Необходимо по ним сверстать адаптивные шаблоны страниц и посадить на сайт Wordpress.  По-сути выйдет готовая тема для WordPress ...

    CSSHTMLJavaScriptPHPWordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Верстка декстопной и мобильной верси для сайта.

    $170

    Надо сверстать мобильную и десктопную версию сайта. При верстке, желательно использовать препроцессоры типа less или compass. Верстку надо будет пушить на гит. Макеты скидаю кандидатам скиллы которых меня заинтересовали. ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Верстка на opencart

    Макет номер #53547 https://www.templatemonster.com/demo/53547.html Нужно установить так что бы большинство модулей которые установлю на последний опенкарт работали, если не заработают то помочь с установкой за дополнительную плату. Если есть дополнительные вопросы- пиште. ...

    HTMLOpencart
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Требуется верстка и натяжка на Joomla ( 3.6.4 )

    Есть действующий сайт-визитка на Joomla. Шаблон из стандартных покупных, ничего необычного. Сам сайт на 10 страниц.  Задача - сверстать по эскизам новые типы страниц и натянуть их на CMS.    Что это ...

    Joomla
    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    7 лет назад