Всем привет, необходимо внести корректировки в верстку страниц на Open Cart 1.5. а также настроить категории
Сверстать шаблон для email рассылок
Добрый день, уважаемые специалисты.
Для интернет магазина по продаже оборудования необходим универсальный шаблон для эмейл рассылок.
Отправляем не больше 10 товаров, шаблон не большой. Сейчас используем Sendpulse.
Необходимо сделать код переносимым, что бы не зависимо от выбранного сервиса, его код мог быть загружен и готов к работе.
Примеры магазинов, рассылки и шаблоны которых нам нравятся:
Розетка , rozetka.ua
Букзон , bookzone.com.ua
Буква , bukva.ua
Букля , booklya.ua
Ваши ценовые предложения в зависимости от результат прописывайте в комментариях к задаче.
Выбранный исполнитель
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