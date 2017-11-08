Сверстать сайт на Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт20 заявок267 просмотров

1) плитку экскурси, видеоотзывы, карту делать настраиваемыми,  

2) остальные блоки желательно сделать настраиваемыми  

3) порядок в плитке устанавливать вручную. Миниатюры записи об экскурсии должны быть предусмотрены разных размеров, особенно это важно для закладки со всеми экскурсиями  

4) страница "обо мне", "контакты" делать на базе *_Sample.jpg  

5) формы обратной связи как на главной (вверху слева).  

6) адаптив на ваше усмотрение, вертикально в линеечку 

по предоплате не работаю.

WordPress
8 лет назад
Yev62
47 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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