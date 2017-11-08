Сверстать сайт на Wordpress

1) плитку экскурси, видеоотзывы, карту делать настраиваемыми,

2) остальные блоки желательно сделать настраиваемыми

3) порядок в плитке устанавливать вручную. Миниатюры записи об экскурсии должны быть предусмотрены разных размеров, особенно это важно для закладки со всеми экскурсиями

4) страница "обо мне", "контакты" делать на базе *_Sample.jpg

5) формы обратной связи как на главной (вверху слева).

6) адаптив на ваше усмотрение, вертикально в линеечку

по предоплате не работаю.