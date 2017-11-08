Поиск исправление ошибок лендинг

Есть мультилендинг на php. Масштабирование работает везде, кроме планшетов в вертикальном положении. На них часть верстки (разделов лендинга) не масштабируется и выравнивается по левому краю, нужно найти ошибку в css и исправить ее.

Соответственно 1.png - без масштабирования, 2.png - что имеем на вертикальных планшетах, 3.png - как должно быть