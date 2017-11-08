Поиск исправление ошибок лендинг

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок188 просмотров

Есть мультилендинг на php. Масштабирование работает везде, кроме планшетов в вертикальном положении. На них часть верстки (разделов лендинга) не масштабируется и выравнивается по левому краю, нужно найти ошибку в css и исправить ее.

Соответственно 1.png - без масштабирования, 2.png - что имеем на вертикальных планшетах, 3.png - как должно быть

CSSPHP
8 лет назад
guest_15101380347836
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

rustem-nasyrov
Рустем 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$5
1 день
Полностью удовлетворен уровнем исполнения заказа: заказ выполнен с надлежащим качеством внесены необходимые мне исправления коммуникация была адекватная на все мои вопросы получил развернутые ответы заказ выполнен в минимальные сроки, быстрее, чем обсуждалось на этапе переговоров Рекомендую исполнителя другим заказчикам.
Спасибо за отзыв и интересную работу, надеюсь на дальнейшее сотрудничество. :)

Заявки фрилансеров

rustem-nasyrov
Рустем 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад

  • Похожие заказы

  • Сверстать сайт на Wordpress

    1) плитку экскурси, видеоотзывы, карту делать настраиваемыми,   2) остальные блоки желательно сделать настраиваемыми   3) порядок в плитке устанавливать вручную. Миниатюры записи об экскурсии должны быть предусмотрены разных размеров, особенно это важно для закладки ...

    WordPress
    HTML-верстка20 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Клонирование HTML+CSS

    $100

    Задача подобрать 10 шаблонов (bootstrap 3) на известном сайте шаблонов. Вырезать из него скрипты и прелоадеры + русифицировать и выдать в архиве: папку css папку картинок папку шрифтов(если есть) index.html ...

    BootstrapCSSHTML
    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Переверстать страницы

    Здравствуйте! Есть 5 сверстанных однотипных страниц с модальными окнами. Они сделаны криво в том смысле, что есть ошибки в верстке, много избыточного кода в css и js, который совсем не нужен, структура ...

    CSSJavaScript
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Верстка сайта

    Здравствуйте, нужно сделать адаптивную верстку нескольких страниц сайта с эффектами паралкса, анимации, видео и с соблюдением кроссбраузерности. нужен верстальщик с реальным опытом реализации подобных задач.  примеры ваших работ? ...

    HTML-верстка25 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Подправить лендинг

    сайт http://2.mixshop5.ru/ 1. Смотри скрин. Это одна фотография. При нажатии открывается отдельное окно с 1 фото. Нужно чтобы было три фото и их можно было просматривать в отдельном окне  как слайдшоу.  ...

    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужна верстка адаптивная срочно

    Нужна верстка адаптивная срочно 1) Не меньше 20 отзывов оставляйте заявки. 2) максимально чистый понятный код. 3) Скрин покажу при личном общении оставляйте скайп

    HTML-верстка21 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Psd to html (Bootstrap 4, sass)

    Всем привет, Работа psd to html (Bootstrap 4, sass). Перспектива дальнейшого сотрудничества. Оплата фиксированная, приват-24. Присылайте ОДНУ ссылку на вашу лучшую работу psd to html.  Макеты и информация кандидатам. Спасибо!

    BootstrapHTMLSASS
    HTML-верстка29 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сверстать шаблон для email рассылок

    Добрый день, уважаемые специалисты. Для интернет магазина по продаже оборудования необходим универсальный шаблон  для эмейл рассылок. Отправляем не больше 10 товаров, шаблон не большой. Сейчас используем Sendpulse. ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад