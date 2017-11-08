1) плитку экскурси, видеоотзывы, карту делать настраиваемыми, 2) остальные блоки желательно сделать настраиваемыми 3) порядок в плитке устанавливать вручную. Миниатюры записи об экскурсии должны быть предусмотрены разных размеров, особенно это важно для закладки ...
Ряд небольших задач по верстке на лендинге Праздников
Добрый день.
Подробное ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1N7CrLF3lY6ttcb29yIU7VD3UpmxvhOLhIyN31lLS83Y/edit?usp=sharing
Сайт: http://ck84490.tmweb.ru/
Необходимо сделать сейчас. Постоплата после показа на вашем хосте.
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