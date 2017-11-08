Нужно доверстать 1 блок графика и адаптировать готовую верстку

1. Адаптировать нужно идеально адаптивного макета нету самому нужно оформить.

2. Нужен человек который в себе уверен что сможет доверстать блок графики и адаптировать верстку

кто хочет попробовать не нужно оставлять заявку.

3. Жду одекватного человека который также оценить адекватно проект по цене !

http://ramin.hol.es/agd_site/

и 4 внутренных внутренные очень простые

Вот скрин графики:

Графика будет динамичным который периодический будет обнавляться.

http://joxi.ru/E2pZVgHBJ6vprY