Необходимо сверстать лендинг из PSD файла Сроки - до вторника в 12:00 по Мск Стоимость - 1500 рублей Кроссбраузерно, адаптивная верстка Скорость загрузки не менее 70: https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ ...
Нужно доверстать 1 блок графика и адаптировать готовую верстку
Нужно доверстать 1 блок графика и адаптировать готовую верстку
1. Адаптировать нужно идеально адаптивного макета нету самому нужно оформить.
2. Нужен человек который в себе уверен что сможет доверстать блок графики и адаптировать верстку
кто хочет попробовать не нужно оставлять заявку.
3. Жду одекватного человека который также оценить адекватно проект по цене !
и 4 внутренных внутренные очень простые
Вот скрин графики:
Графика будет динамичным который периодический будет обнавляться.
Заявки фрилансеров
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