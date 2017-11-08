Нужно доверстать 1 блок графика и адаптировать готовую верстку

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки117 просмотров

Нужно доверстать 1 блок графика и адаптировать готовую верстку

1. Адаптировать нужно идеально адаптивного макета нету самому нужно оформить.

2. Нужен человек который в себе уверен что сможет доверстать блок графики и адаптировать верстку

кто хочет попробовать не нужно оставлять заявку.

3. Жду одекватного человека который также оценить адекватно проект по цене !

http://ramin.hol.es/agd_site/

и 4 внутренных внутренные очень простые

Вот скрин графики:

Графика будет динамичным который периодический будет обнавляться.

http://joxi.ru/E2pZVgHBJ6vprY

8 лет назад
Damos
34 года
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Cверстать лендинг из PSD файла

    Необходимо сверстать лендинг из PSD файла Сроки - до вторника в 12:00 по Мск Стоимость - 1500 рублей Кроссбраузерно, адаптивная верстка Скорость загрузки не менее 70: https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ ...

    HTML-верстка34 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Вёрстка + программирование CodeIgniter

    Если ты не бот, то напиши 123 и оставь свой скайп  Есть готовый сайт - codeigniter, необходимо сделать полное подобие, но с обновленным дизайном, в наличии макеты ПСД  10 тысяч рублей = 4-5 ...

    CodeIgniter
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Верстка сайта html

    Нужно сверстать 9 страниц сайта на html + 1 страница имеет один отличающийся блок.  Обязательно ТОЧНОЕ соответствие с макетом, требования к качеству верстки - высокие.  Превью - https://drive.google.com/open?id=1GfIx1ELAwibXx328ih_yRNqVBI711D8z

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Верстка вордпрес + подключение модулей поиска

    Доработка сайта вордпрес:  1) адаптивная верстка сайта на вордпрес по готовому шаблону + мобильная версия.  2) подключение модулей поиска  Скрипты и документация для подключения модулей – есть  ...

    WordPress
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Поиск исправление ошибок лендинг

    Есть мультилендинг на php. Масштабирование работает везде, кроме планшетов в вертикальном положении. На них часть верстки (разделов лендинга) не масштабируется и выравнивается по левому краю, нужно найти ошибку в css и исправить ее. Соответственно ...

    CSSPHP
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Сверстать сайт на Wordpress

    1) плитку экскурси, видеоотзывы, карту делать настраиваемыми,   2) остальные блоки желательно сделать настраиваемыми   3) порядок в плитке устанавливать вручную. Миниатюры записи об экскурсии должны быть предусмотрены разных размеров, особенно это важно для закладки ...

    WordPress
    HTML-верстка20 заявок
    Закрыт
    8 лет назад