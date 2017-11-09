Opencart 2 форма обратной связи не на странице контактов

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки196 просмотров

Собственно смысл, перенести форму  с контактов на отдельную страницу отправить письмо.

Opencart
8 лет назад
Bipelmen
Валерий 
41 год
17 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

dozerdev
Михаил 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад
$8
1 день
Быстро и качественно. Работой доволен. Рекомендую
Отличный порядочный заказчик. Понятная задача, быстрая оплата! Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

dozerdev
Михаил 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад

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