Верстка сайта html

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен44 заявки550 просмотров

Нужно сверстать 9 страниц сайта на html + 1 страница имеет один отличающийся блок. 

Обязательно ТОЧНОЕ соответствие с макетом, требования к качеству верстки - высокие

Превью - https://drive.google.com/open?id=1GfIx1ELAwibXx328ih_yRNqVBI711D8z

HTML
8 лет назад
pm-soft
Юлия 
37 лет
11 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

Maxseem84
40 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$100
7 дней
Максим справился с работой на все 200%, очень качественная работа и всегда на связи. Весьма рекомендую, один из лучших верстальщиков на веблансер.
Отличный заказчик! Правки по существу, всегда идет на встречу! Очень доволен сотрудничеством!

Заявки фрилансеров

Maxseem84
40 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад

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