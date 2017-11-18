Сделать верстку лендинга адаптивную

$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен29 заявок332 просмотра

Здравствуйте.

Необходимо сделать качественную адаптивную верстку для одностраничника из макета PSD

Чтобы красиво отображалось и на мобильных устройствах и на десктопе.

Десктопный макет: http://diamant.kz/al2.jpg﻿

Мобильный макет: http://diamant.kz/al.jpg﻿

Исходники: http://diamant.kz/al.zip﻿

Сроки: 3-4 дня

Бюджет: 30$

Жду заявок.

С Уважением

8 лет назад
mr-diamant
Виталий 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

veefomit
Денис 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$30
2 дня
Как обычно дизайн сверстан великолепно. Никаких нареканий. Большое Спасибо!!!
Спасибо за предоставленную работу. По макету никаких вопросов не возникло.

Заявки фрилансеров

veefomit
Денис 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад