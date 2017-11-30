Добрый день. Нужна верстка для мобильной \ планшетной версии сайта. Между собой это должен быть адаптив. С десктопной версией мобильная версия никак не стыкуется. Верстка нужна пиксель перфект, обсуждать, что по мнению верстальщика лучше ...
Исправить верстку лендинга
Всем привет!
Требуется исправить косяки моб. версии сайта minisklad.pro, особенно касается отзывов, ну и еще по мелочи.
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