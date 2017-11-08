Верстка мобильной версии сайта

Добрый день.

Нужна верстка для мобильной \ планшетной версии сайта. Между собой это должен быть адаптив. С десктопной версией мобильная версия никак не стыкуется. Верстка нужна пиксель перфект, обсуждать, что по мнению верстальщика лучше по его мнению, а не по макету не собираюсь. Во вложении примеры того, что нужно. Механизм выпадающего меню как у мвидео.