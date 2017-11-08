Верстка мобильной версии сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт14 заявок334 просмотра

Добрый день.

Нужна верстка для мобильной \ планшетной версии сайта. Между собой это должен быть адаптив. С десктопной версией мобильная версия никак не стыкуется. Верстка нужна пиксель перфект, обсуждать, что по мнению верстальщика лучше по его мнению, а не по макету не собираюсь. Во вложении примеры того, что нужно. Механизм выпадающего меню как у мвидео.

8 лет назад
michael_vm
Михаил 
42 года
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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