Верстка лендинга. Срочно

Приветствую.

Ищу команду верстальщиков, или одного версталя который не любит спать и очень круто и быстро работает. Завтра нужен сверстанный ленд.

Всего около 14 экранов. Из них пара экранов просто видео, 2 экрана с калькуляторами, и один с FAQ разьезжающимся.

В общем, в приоритете конечно команды, которые имеют возможность разделить работу между несколькими людьми.

Пишите какие нибудь ориентировочные цены на работу, что бы я мог примерно прикинуть "опыт/стоимость работы"

Спасибо

п.с. мобильную версию бы тоже сделать)