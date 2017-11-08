Верстка лендинга. Срочно

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Закрыт19 заявок303 просмотра

Приветствую. 

Ищу команду верстальщиков, или одного версталя который не любит спать и очень круто и быстро работает. Завтра нужен сверстанный ленд. 

Всего около 14 экранов. Из них пара экранов просто видео, 2 экрана с калькуляторами, и один с FAQ разьезжающимся. 

В общем, в приоритете конечно команды, которые имеют возможность разделить работу между несколькими людьми. 

Пишите какие нибудь ориентировочные цены на работу, что бы я мог примерно прикинуть "опыт/стоимость работы"

Спасибо

п.с. мобильную версию бы тоже сделать)

8 лет назад
paruj
Влад 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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