Сайт wordpress

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Закрыт28 заявок448 просмотров

Нужно создать сайт-визитка на wordpress. На сайте должна быть: баннер, карта гугле (под картой несколько адресов, отмеченных на карте), новости-блог. Напишите цену и сроки

WordPress
8 лет назад
KILLERFaRaoN
Остап 
34 года
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров