Добрый день! Нужен сайт- интернет-журнал (книга). Далее также понадобится приложение на смартфонах. Длительное сотрудничество. Стоимость оговаривается.
Сайт wordpress
Нужно создать сайт-визитка на wordpress. На сайте должна быть: баннер, карта гугле (под картой несколько адресов, отмеченных на карте), новости-блог. Напишите цену и сроки
Заявки фрилансеров
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