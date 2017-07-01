В прикрепленном файле небольшое и очень поверхностное описание задачи. Дам ответы на любой вопрос.
Сайт
Здравствуйте ! Могли бы Вы создать сайт с партнерской программой учета клиентов ! Если что то неравильно назвал исправте !
Заявки фрилансеров
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