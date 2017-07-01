Сайт-заборчик для детского лагеря

Добрый день! Необходимо создать веб-сайт (имитация заборчика), на котором каждый ребенок со смены детского лагеря мог бы создать индивидуальный электронный «заборчик» – выбрать форму, цвет, рамку и даже размер.

У каждого заборчика есть уникальная ссылка, которую можно разослать Вконтакте своим друзьям со смены и вожатым с просьбой подписать «заборчик» на память. Подписывая заборчик также можно выбирать место, угол наклона, шрифт и вставлять стикеры. Когда заборчик будет заполнен, его можно сохранить себе на память, распечатать или разместить в социальных сетях и быть уверенными, что с ним ничего не случится долгое время.

Дизайн будет не такой как на картинке.