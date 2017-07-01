Разработка Сайта для ICO

Требуется разработать сайт. Два этапа.

Тема сбор средств для проекта.

Первый этап. Назначение: Изучение общественного мнения и востребованности технологии, сбор средств на разработку технологии. Классический сайт с описанием проекта и инструменты для сбора пожертвований.

Второй этап. Доработка сайта первого этапа с целью проведения ICO на платформе Ethereum.

Дизайнер есть.

Оплата по договоренности. Поэтапная. Сроки по договоренности.