Сайт под ключ на MODX или WP

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Закрыт6 заявок212 просмотров

Сайт под ключ на MODX или WP 

расположение, модули и весь функционал полностью как на этом сайте super-opt.ru/ (то есть сайт будет аналогичен,только с измененным дизайном 

необходимо будет залить товары через ссылку YML или XL с другого сайта 

разместить на хостинге 

привязать домен 

Корзина на сайте будет розничная ,с возможностью перечеркиванием цен 

отключить показ яндекс маркет при заходе на сайт 

кнопка заказ в один клик оставляем только номер телефона одну строку 

подключить емейл для приема заказов и писем 

полная сео оптимизация обязательно 

адаптация ко всем устройствам 

соблюдение сроков 

срок 5 дней 

MODXWordPress
7 лет назад
avto8181
46 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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