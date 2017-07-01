Сайт под ключ на MODX или WP

расположение, модули и весь функционал полностью как на этом сайте super-opt.ru/ (то есть сайт будет аналогичен,только с измененным дизайном

необходимо будет залить товары через ссылку YML или XL с другого сайта

разместить на хостинге

привязать домен

Корзина на сайте будет розничная ,с возможностью перечеркиванием цен

отключить показ яндекс маркет при заходе на сайт

кнопка заказ в один клик оставляем только номер телефона одну строку

подключить емейл для приема заказов и писем

полная сео оптимизация обязательно

адаптация ко всем устройствам

соблюдение сроков

срок 5 дней