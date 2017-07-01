Сделать форум на движке XenForo тематика: рукоделие, вязание, женские хобби Должно быть в нем: 1000 пользователей 500 созданных тем 250 тем с одним ответом в ветке
Сайт под ключ на MODX или WP
Сайт под ключ на MODX или WP
расположение, модули и весь функционал полностью как на этом сайте super-opt.ru/ (то есть сайт будет аналогичен,только с измененным дизайном
необходимо будет залить товары через ссылку YML или XL с другого сайта
разместить на хостинге
привязать домен
Корзина на сайте будет розничная ,с возможностью перечеркиванием цен
отключить показ яндекс маркет при заходе на сайт
кнопка заказ в один клик оставляем только номер телефона одну строку
подключить емейл для приема заказов и писем
полная сео оптимизация обязательно
адаптация ко всем устройствам
соблюдение сроков
срок 5 дней
Заявки фрилансеров
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